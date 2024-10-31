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Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu Tanıtıldı

Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu Tanıtıldı
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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu, Muğla'nın turizm potansiyelini artırmak ve yerel değerleri ön plana çıkarmak amacıyla tanıtıldı. Programda, platformun projeleri ve hedefleri paylaşıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu'nun tanıtımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Koordinatör Cumhur Güven Taşbaşı sunum yaptı.

Sunumda Platformun plan ve projelerine yer verildi. Platform, Muğla'yı, Bodrum'dan Fethiye'ye, Marmaris'ten Datça'ya her köşesiyle güçlü bir turizm markası yapmayı hedeflerken, Muğla'nın binlerce yıllık kültürel mirasını da turizmle misafirlere anlatmayı hedefliyor.

Platform, tarım ve gastronomi turizmi gibi alternatif turizm modelleri geliştirilerek, Muğla'nın yerel değerlerinin turizmle entegre edilmesi için çalışacak.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal da Muğla'nın turizm sektöründe hak ettiği yeri bulacağını söyledi.

Platformun, turizm sektörünün tüm temsilcilerini, paydaşlarını ve ortaklarını bir araya getirerek sektörün tüm sorunlarını, çözüm önerileriyle değerlendireceğini anlatan Köksal, "Platform Muğla'nın marka değerini daha da öne çıkaracak, turizmde hak ettiği noktaya taşıyacak adımlar atılacak. Bu platformun ilimize, özellikle de birbirinden değerli 13 ilçemize katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Programda, turizmci Yücel Okutur, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Koray Özcan, TUREB Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Hakan Eğinlioğlu, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Eker, TÜROFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uysal, TURYİD Başkanı Kaya Demirer de konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Kültür Sanat
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