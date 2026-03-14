Muğla'da Marmaris Ordulular Derneği iftar programı düzenledi
Muğla'da Marmaris Ordulular Kültür ve Dayanışma Derneği, geleneksel iftar programını gerçekleştirdi.
Kemeraltı Mahallesi'ndeki dernekte düzenlenen programa, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, davetliler dualar eşliğinde iftarlarını açtı.
Dernek Başkanı Yaşar Karaosmanoğlu, geleneksel hale getirdikleri bu buluşmaların dayanışma ruhunu güçlendirdiğini vurgulayarak, davete katılan tüm konuklara teşekkürlerini sundu.
Kaynak: AA / Sabri Kesen