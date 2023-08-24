Muğla'da İlk Kez Düzenlenen Kitap Günleri Devam Ediyor

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bu yıl ilk defa düzenlenen Kitap Günleri etkinliği devam ediyor. Yaklaşık 30 yayınevinin yer aldığı etkinlikte yazarlar, söyleşi programlarında kitapseverlerle buluşuyor. Etkinlik, 27 Ağustos'ta sona erecek.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bu yıl ilk defa düzenlenen Kitap Günleri etkinliği devam ediyor.

Dalaman Tertip Komitesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik vatandaşlar ve öğrencilerden ilgi görüyor.

Yaklaşık 30 yayınevinin yer aldığı etkinlikte yazarlar, söyleşi programlarında kitapseverlerle buluşuyor.

Etkinlik alanında konuşan Dalaman Tertip Komitesi Başkanı Sezer Durmuş, bir hafta sürecek etkinliği geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Durmuş, Dalaman'ın kitapla anılan bir ilçe olması için çalışmaları sürdüreceklerini, etkinliğin gelecek yıllarda daha kapsamlı hale gelmesi için çalışacaklarını kaydetti.

Etkinlik, 27 Ağustos'ta sona erecek.