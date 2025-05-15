Muğla'da Engelliler Haftası'nda Temsili Askerlik Etkinliği

Muğla'da Engelliler Haftası'nda Temsili Askerlik Etkinliği
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Muğla'da Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında engellilere temsili askerlik yaptırıldı ve asker kınası yakıldı. Vali İdris Akbıyık, etkinlikte gençlerin vatan sevgisini gösterdiğini belirtti.

Muğla'da Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında temsili askerlik yaptırılacak engellilere "asker kınası" yakıldı.

Muğla Öğretmenevi'nde bir araya gelen engelliler, protokol üyeleriyle zeybek oynadı ve pasta kesti. "En büyük asker bizim asker" sloganı atan engellilere asker kınası yakıldı.

Vali İdris Akbıyık, vatan sevgisinin engel tanımadığını gösteren gençlerin heyecanına ortak olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu ise Engelliler Haftası kapsamında askerlik çağı gelen engelli bireyler için program düzenlediklerini kaydetti.

Çakıroğlu, her yıl geleneksel hale getirdikleri etkinlikte engelli askerlere, asker uğurlama geleneğine uygun olarak kına yaktıklarını ifade etti.

Organizasyona, Muğla Valisi İdris Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş ile siyasi partilerin temsilcileri, engelliler, aileleri ve yakınları katıldı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Kültür Sanat
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