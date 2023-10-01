Muğla'da 14. Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği Gerçekleştirildi

Muğla Yörük Obaları Derneği tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği, Düzeyn Yaylası'nda gerçekleştirildi. Şenlikte, Yörük kültürüne ait oyunlar sergilendi ve yöresel ürünlerin satışı yapıldı.

Muğla Yörük Obaları Derneğince "14'üncü Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği", Düzeyn Yaylası'nda gerçekleştirildi.

Yörük dernekleri, federasyon ve konfederasyon ile temsilcilerin katıldığı şenlikte, davul zurna eşliğinde geçit töreni yapıldı.

Şenlikte, Yörük kadın ve erkekleri, yöresel çalgılar eşliğinde bölgelerine has oyunları sergiledi.

Şenlik kapsamında yaylanın farklı noktalarına kurulan kıl çadırlarda Yörük kültürü, kullandıkları malzemeler, çalgıları ve yemekleri tanıtıldı. Kurulan stantlarda yöresel ürünlerin satışı gerçekleştirildi.

Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan, amaçlarının vatandaşlara Yörük kültürünü en iyi şekilde anlatmak ve kültürlerini yaşatmak olduğunu söyledi.

Yörük kültürünün sadece göçmekten ibaret olmadığını belirten Akcan, "Yörük kültürü doğasına, atasına, bayrağına sahip çıkan bir kültürdür. Her yıl daha da büyüyen şenliğimizle kültürümüzün gelecek nesillere doğru aktarılması için çalışmaktayız." ifadelerini kullandı.

Şenlik kapsamında yöresel sanatçılar konser verdi.