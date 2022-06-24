Mudurnu Müftülüğünce Abant'ta istişare toplantısı düzenlendi Mudurnu Müftülüğü tarafından Abant Gölü Milli Parkı'nda aylık istişare toplantısı gerçekleştirildi. Mudurnu Müftülüğü tarafından Abant Gölü Milli Parkı'nda aylık istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, İlçe Müftüsü Necmi Ünsal, müftülük personeli ile köy ve mahallelerde bulunan 135 kişi katıldı. İstanbul'un Şile ilçesine tayini çıkan Ünsal, toplantıda yaptığı konuşmada, makamların gelip geçici, kalan dostlukların önemli olduğunu belirterek, herkesin hakkını helal etmesini istedi. Ünsal, emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmanın ardından hazırlanan yemekler katılımcılara ikram edildi. AA / İlhami Çetin - Kültür Sanat Hisarcık Mudurnu Abant Kültür Sanat Haberler

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