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Bolu'da bir asırdır süren geleneksel Şimşir bayramı düzenlendi

Bolu'da bir asırdır süren geleneksel Şimşir bayramı düzenlendi
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde asırlardır süren Şimşir Bayramı, yüzlerce kişinin katılımıyla kutlandı. Yarım ton et ve bulgurla pilav ikram edilirken karakucak güreşleri renkli görüntülere sahne oldu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde asırlardır devam eden geleneksel Şimşir Bayramı, yüzlerce vatandaşın katılımıyla coşku içinde kutlandı. Şükür ve kaynaşma amacıyla düzenlenen etkinlikte yaklaşık yarım ton et ve bulgur kullanılarak hazırlanan pilav ikram edilirken, kıyasıya geçen karakucak güreşleri renkli görüntülere sahne oldu.

Mudurnu ilçesine bağlı Keçikıran köyünde asırlardır düzenlenen Şimşir Bayramı bu yılda yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Şükür, dua ve kaynaşma amacıyla ilçenin her köyünden katılımın sağlandığı kapsamlı bayramda yaklaşık yarım ton et ve bulgur kullanılarak hazırlanan pilav vatandaşlara dağıtıldı. Şimşir bayramının sembollerinden biri haline gelen Karakucak güreşleri ise renkli görüntülere sahne oldu. Miniklerin ve büyüklerin kıyasıya yarıştığı güreş müsabakaları ilgiyle takip edildi.

Keçikıran köyü muhtarı Birol Taşkın, "Bugün Keçikıran köyünde tarihi Şimşir Bayramı'mızı gerçekleştiriyoruz. Tarihi yüzyıllara dayanan bayramımızı 500 kilogram bulgur ve 450 kilogram et ile yapacağız. Kültürümüzü geleneklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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