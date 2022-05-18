Mudanya'da lise öğrencileri açık alanlarda kitap okudu - Haberler

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde "Birlikte Okuyoruz" adlı proje kapsamında lise öğrencileri açık alanlarda kitap okuma etkinliğine katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 9 lisenin katılımıyla yürütülen projede, 2021-2022 eğitim öğretim yılında her hafta bir ders saati boyunca okuma faaliyeti düzenleniyor.

Turhan Tayan Anadolu Lisesi ile İmam Hatip Anadolu Lisesi ve Sami Evkuran Anadolu Lisesi öğrencileri etkinliği bu kez açık havada gerçekleştirdi.

Öğrenciler, Mudanya ve Güzelyalı'daki kordon boyunda bulunan bankların yanı sıra Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı ve Mütareke Meydanı'nda Mütareke Anıtı önünde kitap okudu. Etkinlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal ile şube müdürleri ve okul idarecileri de yer aldı.

Proje, tüm okulların katılımıyla 8 Haziran'da Mütareke Meydanı'nda halka açık olarak "Okuma Farkındalığı Günü" programıyla sona erecek.