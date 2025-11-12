TÜRK sanat müziğinin usta isimlerinden Muazzez Abacı, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) tedavi gördüğü hastanede 78'inci doğum gününde hayatını kaybetti.

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Muazzez Abacı, geçen hafta kızı Saba Abacı'yı ziyaret etmek için gittiği ABD'de kalp krizi geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Muazzez Abacı, 78'inci doğum gününde hayatını kaybetti. Abacı'nın ölüm haberini menajeri Taner Budak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu akşam vefat haberini aldığımız Türk sanat müziğimizin usta sesi, Devlet Sanatçısı Muazzez Abacı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

'TÜM SANAT CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ'

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda ise "Türk sanat müziğinin güçlü sesi, usta yorumcu Muazzez Abacı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Sanatıyla gönüllerde silinmez izler bırakan değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.