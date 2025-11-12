Haberler

Muazzez Abacı 78'inci doğum gününde hayatını kaybetti

Muazzez Abacı 78'inci doğum gününde hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜRK sanat müziğinin usta isimlerinden Muazzez Abacı, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) tedavi gördüğü hastanede 78'inci doğum gününde hayatını kaybetti.

TÜRK sanat müziğinin usta isimlerinden Muazzez Abacı, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) tedavi gördüğü hastanede 78'inci doğum gününde hayatını kaybetti.

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Muazzez Abacı, geçen hafta kızı Saba Abacı'yı ziyaret etmek için gittiği ABD'de kalp krizi geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Muazzez Abacı, 78'inci doğum gününde hayatını kaybetti. Abacı'nın ölüm haberini menajeri Taner Budak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu akşam vefat haberini aldığımız Türk sanat müziğimizin usta sesi, Devlet Sanatçısı Muazzez Abacı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

'TÜM SANAT CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ'

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda ise "Türk sanat müziğinin güçlü sesi, usta yorumcu Muazzez Abacı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Sanatıyla gönüllerde silinmez izler bırakan değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Düşen uçağın karakutusu Türkiye'de

Düşen uçakta sis perdesini aralayabilir! Türkiye'ye getirildi
Türkiye'nin yüreğini yakan uçak kazası! Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

20 şehit verdiğimiz uçak kazasıyla ilgili kritik görüşme
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti

Duayen sanatçı doğum gününde hayata veda etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte ilk rapor

20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte olaya ilişkin ilk rapor
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir kural daha! Burkayı zorunlu hale getirdiler

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir karar daha
Barcelona'dan Osimhen bombası! Hazırladıkları rapor bile belli

Barcelona'dan Osimhen bombası
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu

Süreci yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte ilk rapor

20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte olaya ilişkin ilk rapor
Domenico Tedesco, şimdiden son 10 yıla damga vurdu

Yok artık Tedesco! Bunu Mourinho bile başaramamıştı
Lauriente'den Beşiktaş taraftarını sevinçten çılgına döndürecek haber

Yıldız isimden Beşiktaşlıları sevinçten çılgına döndürecek haber
Bir il bu olayı konuşuyor! Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 genç için karar

Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 gencin akıbeti belli oldu
Leroy Sane Galatasaray'da tartışma yarattı

Galatasaray'da Leroy Sane tartışması: Et misin balık mı?
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Allah senden gani gani razı olsun...

Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Allah senden gani gani razı olsun...
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.