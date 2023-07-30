MSB Mehteran Birliği yaz konserlerine başladı
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Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği yaz boyu sürecek olan konserlerine başladı. Mehteran Birliği'nin konserleri Salı günleri Dolmabahçe Sarayı'nda, Çarşamba günleri Topkapı Sarayı'nda gerçekleşecek.
MSB Mehteran Birliği yaz konserlerine başladı
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği yaz boyu sürecek olan konserlerine başladı.
MSB sosyal medya hesabından Mehteran Birliği'nin yaz boyu sürecek olan konserlerine başladığını duyurdu. MSB tarafından yapılan paylaşımda "Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliğimiz salı günleri Dolmabahçe Sarayı'nda, çarşamba günleri Topkapı Sarayı'nda olmak üzere yaz boyu sürecek konserlerine başladı" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğukan Gürel - Kültür Sanat