MSB Mehteran Birliği yaz konserlerine başladı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği yaz boyu sürecek olan konserlerine başladı.

MSB sosyal medya hesabından Mehteran Birliği'nin yaz boyu sürecek olan konserlerine başladığını duyurdu. MSB tarafından yapılan paylaşımda "Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliğimiz salı günleri Dolmabahçe Sarayı'nda, çarşamba günleri Topkapı Sarayı'nda olmak üzere yaz boyu sürecek konserlerine başladı" ifadelerine yer verildi.