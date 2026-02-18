Moskova'daki Maslenitsa Festivali devam ediyor

RUSYA'nın başkenti Moskova'da gastronomi etkinliği olmanın ötesinde, bir Slav geleneği olan Maslenitsa Festivali sürüyor. 13-22 Şubat tarihleri arasında düzenlenen etkinlik, kışa veda edip baharı karşılama temasıyla hayata geçiriliyor.

Moskova'nın tamamına yayılan geleneksel festival haftası, ziyaretçilere Rusya'yı yakından tanıma ve ülkenin hem kültürel hem de mutfak mirasını keşfetme fırsatı sunuyor. Festival, Moskova genelinde 30 farklı noktada düzenleniyor. Her bir mekanın, hem kent sakinlerine hem de şehri ziyaret eden konuklara kendine özgü deneyimler yaşatması hedefleniyor. Kutlamalarda başlıca gastronomik simge kuşkusuz blini (Rus krebi) olarak öne çıkıyor. Rus mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan blini, Maslenitsa döneminde en zengin çeşitliliğiyle sunuluyor.

Etkinlik kapsamında; tereyağı ve ekşi krema ile servis edilen klasik blinilerden, yoğunlaştırılmış süt ve reçel çeşitleriyle hazırlanan tatlı alternatiflere; etli, balıklı ya da patatesli doyurucu seçeneklerden ızgara blinilere kadar 30'dan fazla çeşit ziyaretçilere sunuluyor.

Festival aynı zamanda karlı manzara eşliğinde açık hava buz gösterilerini izleme fırsatı da sunuyor. Ünlü artistik patinaj sporcuları tarafından sahnelenecek performanslar, etkinliğin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Şehrin farklı noktalarında ise oyuncular, Rus halk masallarından uyarlanan sahne gösterileriyle izleyicilerle buluşacak. Müzik tutkunları içinse tanınmış halk müziği toplulukları ve neo-folk grupları konser veriyor.

Maslenitsa, gastronomi ve kültürün yanı sıra katılımcılara Rusya'nın farklı bölgelerine özgü Maslenitsa geleneklerini öğrenme ve çeşitli atölyelere katılma fırsatı da sunuyor. Çocuklara ve yetişkinlere açık pankek evlerinde, Rusya'nın farklı yörelerine ait blini tarifleri uygulamalı olarak aktarılacak; açık mutfak atölyelerinde ise bu geleneksel lezzetin hazırlanışı deneyimlenebilecek. Daha aktif bir program tercih edenler için geleneksel Maslenitsa oyunları, müzik aletleri yapımına yönelik ahşap işçiliği atölyeleri, dikiş ve el sanatları çalışmaları ile dekoratif sanat etkinlikleri de festival kapsamında yer alıyor.

Festival, şehir genelinde açık hava etkinliklerini kapsayan 'Moscow Seasons' programı ile 'Winter in Moscow' projesi kapsamında gerçekleştiriliyor. Winter in Moscow projesi toplumsal ve aile bağlarını güçlendirmeyi, birlik ve dayanışma duygusunu pekiştirmeyi, sıcak ve şenlikli bir atmosfer oluşturmayı hedefliyor.

