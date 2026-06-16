Haberler

Şabanözü'nde anaokulu öğrencilerinin yıl sonu sergisi açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şabanözü'nde Macide Anne Anaokulu öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı el becerisi ve geri dönüşüm çalışmalarından oluşan yıl sonu sergisi açıldı. Sergide öğrenci-veli iş birliğiyle hazırlanan eserler ziyaretçilere sunuldu.

Şabanözü ilçesinde Macide Anne Anaokulu öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı çalışmaların yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı.

Okulun fuaye salonunda düzenlenen sergide, öğrencilerin öğretmenleri ve ailelerinin katkılarıyla hazırladığı eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergide, öğrencilerin yıl boyunca gerçekleştirdiği grup ve bireysel el becerileri etkinlikleri, aile katılım projeleri ile öğrenci-veli iş birliğiyle geri dönüştürülebilir malzemelerden hazırlanan çalışmalar yer aldı.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Darçın, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yasin Sarı, Macide Anne Anaokulu Müdür Yardımcısı Samet Tunç Akgün, öğretmenler ve velilerin katıldığı açılışın ardından davetliler sergiyi gezerek öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Kadir Uğuz
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe Kulübü, sözleşme feshini ve alınan yeni kararı duyurdu

Fenerbahçe, sözleşme feshini ve alınan yeni kararı duyurdu
Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu

80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu
21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki...

Daha 21 yaşında! Erbil'in yaptığı ahlaksız teklifi ifşa etti

Batman'da 5 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı: 5 kişi tutuklandı

Vahşet 5 yıl sonra aydınlatıldı! Çok sayıda tutuklama var
Deprem sırasında engelli kadını bırakıp kaçtılar

Felaketten geriye kahreden görüntüler kaldı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda katliam gibi kaza ucuz atlatıldı! Otomobili metrelerce sürükledi

Tır ile otomobil çarpıştı, metrelerce sürüklendi
Necati Ateş'ten olay yaratan paylaşım: İbrahim Hacıosmanoğlu, Fatih Terim'i TFF başkanı yaptı

Olay yaratan paylaşım: Hacıosmanoğlu, Fatih Terim'i TFF başkanı yaptı