Milli Saraylar, Avrupa'nın en saygın platformunda 'yılın konuğu' olarak Türkiye modelini anlattı

Milli Saraylar Başkanlığı, Avrupa Kraliyet Konutları Birliği'nin Torino'da düzenlenen 25. Genel Kurulu'na "yılın konuğu" olarak katıldı.

Milli Saraylar Başkanlığı, Avrupa Kraliyet Konutları Birliği'nin İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen 25. Genel Kurulu'na katıldı. Katılım, müzecilik dünyasının saygın isimlerinden olan ve yakın dönemde Louvre Müzesi Başkanlığı görevine getirilen Versay Sarayı ve Avrupa Kraliyet Konutları Birliği'nin eski başkanı Dr. Christophe Leribault'un daveti üzerine gerçekleşti. Zirvede gerçekleştirilen sunum ve temaslar, Türkiye'nin saray müze yönetimindeki özgün modelinin uluslararası ölçekte güçlü bir karşılık bulduğunu ortaya koydu.

Uluslararası platformda Türkiye modeli

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, zirvede 15 farklı ülkeden yaklaşık 60 üst düzey yöneticiye kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Yaklaşık yarım saat süren sunumda, Milli Saraylar'ın kültürel ve tarihi miras alanındaki yüz yıllık birikimi katılımcılarla paylaşıldı. Sunumun ana eksenini, 2018 yılında Milli Saraylar'ın doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na bağlanmasıyla başlayan kurumsal dönüşüm süreci oluşturdu. Bu dönüşümün restorasyon çalışmalarına kazandırdığı idari hız ve bilimsel derinlik, Türkiye'nin saray-müze yönetimindeki özgün modelinin temel unsurlarıyla birlikte aktarıldı.

Restorasyonda büyük ölçekli projeler

Milli Saraylar Başkanı Yıldız, sunumunda Milli Saraylar tarafından son dönemde hayata geçirilen büyük ölçekli restorasyon projelerine geniş yer verdi. Topkapı Sarayı bünyesindeki Fatih Köşkü'nün titizlikle tamamlanan restorasyonu ile Darphane-i Amire Bölgesi'ndeki kapsamlı düzenlemeler, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. 2022 yılında Milli Saraylar bünyesine katılan Edirne Sarayı'nda sürdürülen rekonstrüksiyon çalışmaları ise dikkat çekti. Tarihi belgeler ışığında yeniden ayağa kaldırılan Saray-ı Cedid-i Amire'nin ihya süreci, toplantıya katılan direktörler tarafından takdirle karşılandı. Sunumun ardından Yıldız, katılımcıların sorularını cevapladı.

Üst düzey temaslar ve kültürel diplomasi

Zirve süresince gerçekleştirilen görüşmeler, saray-müze yönetimi alanında kalıcı işbirliklerinin zeminini oluşturdu. Milli Saraylar heyeti, Louvre Müzesi Başkanı Dr. Christophe Leribault, Schönbrunn Grubu CEO'su Klaus Panholzer, Historic Royal Palaces CEO'su John Barnes, Patrimonio Nacional Başkanı Ana de la Cueva, Versay Sarayı ve Trianon Ulusal Müzesi Müdürü Dr. Laurent Salomé ile Fontainebleau Sarayı Genel Müdürü Anne Mény-Horn gibi alanın önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Görüşmelerde akademik araştırmalar, restorasyon teknolojileri ve kültürel mirasın korunmasına yönelik projelerde ortak hareket edilmesi konusunda mutabakat sağlandı.

Avrupa'da teknik incelemeler

İtalya programı kapsamında Milano ve Torino'da gerçekleştirilen teknik incelemeler ziyaretin önemli başlıklarından biri oldu. Heyet, Milano Kraliyet Sarayı, Sforza Kalesi Müze Kompleksi, Ambrosiana Galerisi ve Brera Galerisi gibi Rönesans sanatının en seçkin örneklerini barındıran merkezleri ziyaret etti. Santa Maria delle Grazie'de yer alan Leonardo da Vinci'nin 'Son Akşam Yemeği' freskinin uzun yıllara yayılan restorasyon süreci ile eserin korunmasına yönelik ileri düzey iklimlendirme ve ziyaretçi kontrol sistemleri yerinde incelendi. Torino'da ise La Venaria Reale, Torino Kraliyet Müzeleri, Madama Sarayı ve Carignano Sarayı gibi tarihi yapılar detaylı şekilde değerlendirildi. Program kapsamında ayrıca Torino Kraliyet Kütüphanesi'nde muhafaza edilen Leonardo da Vinci'nin otoportresi de incelenerek, kağıt eserlerin korunmasına yönelik özel teknikler hakkında bilgi alındı.

Küresel ölçekte güçlenen bir model

Avrupa'da gerçekleştirilen temaslar ve sunumlar, Milli Saraylar'ın uluslararası alanda da etkisini artıran bir kurum olarak konumlandığını ortaya koydu. Türkiye'nin saray-müze yönetiminde geliştirdiği model uluslararası platformda karşılık bulan, dikkatle izlenen ve işbirliği potansiyeli taşıyan bir yaklaşım olarak öne çıktı. - TORİNO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı