Midyat Belediyesince vatandaşlara yönelik ikinci iftar programı düzenlendi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Midyat Belediyesince Ortaçarşı Mahallesindeki Belediye Sosyal Tesislerinde vatandaşlara yönelik ikinci iftar programı yapıldı.

Programa, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, İlçe Kadın Kolları Başkanı Muazzez Acar, Gençlik Kolları Başkanı Hekim Arslan, Belediye Meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, eski belde belediye başkanları, birim müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Veysi Şahin, programa katılan vatandaşlarla görüştü.

Şahin, Gölcük Mahallesinde düzenledikleri iftar programının ardından ikinci iftar programını da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şimdiden vatandaşların Ramazan Bayramını kutlayan Şahin, nice bayramlarda da bir araya gelmeyi diledi.

AK Parti İlçe Başkanı Yarış ise ramazanın bereket ve paylaşma ayı olduğunu ifade ederek, vatandaşlarla aynı sofrada bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şahin iftardan sonra vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Progama Süryani vatandaşlar da katıldı.