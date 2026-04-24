Mesir Festivali'nde kültürlerin zarafeti podyuma taşındı

Manisa'da bu yıl 486'ncısı düzenlenen Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamında gerçekleştirilen 'Kültür Defilesi', 12 farklı ülkeden gelen konukların yerel kıyafetleriyle görsel bir şölene dönüştü.

Manisa'da bu yıl 486'ncısı düzenlenen Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamında gerçekleştirilen 'Kültür Defilesi', 12 farklı ülkeden gelen konukların yerel kıyafetleriyle görsel bir şölene dönüştü. Gecenin finalinde sergilenen geleneksel ' Manisa Bezi' tasarımları ise izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, asırlık şifa geleneğinin yanı sıra dünya kültürlerini de Manisa'da buluşturmaya devam ediyor. Festivalin en renkli etkinliklerinden biri olan Kültür Defilesi'nde; Azerbaycan, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Sırbistan, Endonezya, Litvanya, Slovakya, Polonya, Kazakistan, Yunanistan, Kıbrıs ve İtalya'dan gelen temsilciler boy gösterdi. Misafir ülkelerin temsilcileri, kendi kültürel miraslarını yansıtan özgün ve geleneksel kıyafetlerle podyuma çıkarak Manisalıları adeta kıtalar arası bir yolculuğa çıkardı. Her bir kostümün bir hikayeyi ve kimliği yansıttığı defilede, kumaşlar üzerindeki nakışlar ve dokular izleyicilerden tam not aldı. Farklı milletlerin ortak bir platformda buluştuğu etkinlik, kültürel zenginliklerin paylaşılmasının en güçlü simgesi oldu.

Defilenin merakla beklenen final kısmında ise Manisa'nın köklü kültürel miraslarından biri olan geleneksel Manisa Bezi kullanılarak hazırlanan özel tasarım elbiseler sergilendi. Yerel zanaatkarlığın inceliğini modern yorumlarla birleştiren tasarımlar, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı. - MANİSA

