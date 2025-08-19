Merve Özbey Erzurum'da Kültür Yolu Festivali'nde Sahne Aldı

ERZURUM Kültür Yolu Festivali'nde Merve Özbey, memleketinde 'Dadaş Bar' ekibiyle sahne aldı.

Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında Merve Özbey, miting alanındaki konserde hemşehrileriyle buluştu. 'Duman', 'Helal Ettim', 'Kendine Dünya', 'Geçsin Yıllar' gibi sevilen şarkılarını seslendiren Özbey, Erzurum'un unutulmaz isimlerinden merhum İbrahim Erkal'ı da andı. Dev ekranda Erkal'ın görüntüsü belirirken, onun kendi sesiyle seslendirdiği 'Canısı' şarkısı alanda yankılandı. Gecenin sürprizlerinden biri de Türkiye şampiyonu bar ekibi oldu. Yöresel kıyafetleriyle sahne alan ekip, etkileyici halk oyunları performansıyla geceye renk kattı.

Memleketinde konser vermekten duyduğu mutluluğu dile getiren Özbey, "Memleket hoş geldin. Yıllardır sahnedeyim ve çok nadir heyecanlandığım yerlerden bir tanesi Erzurum. Bütün akrabalarım ve sevdiklerim burada. İyi ki Erzurumluyum. Gurur duyuyorum. Kültür Yolu Festivali'ni düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz" dedi.

Haber-Kamera: ERZURUM,