Merve Özbey Erzurum'da Kültür Yolu Festivali'nde Sahne Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merve Özbey, Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde memleketinde sahne alarak hemşehrileriyle buluştu. Unutulmaz sanatçı İbrahim Erkal'ı andığı konserinde, Türkiye şampiyonu bar ekibinin performansı da geceye renk kattı.

ERZURUM Kültür Yolu Festivali'nde Merve Özbey, memleketinde 'Dadaş Bar' ekibiyle sahne aldı.

Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında Merve Özbey, miting alanındaki konserde hemşehrileriyle buluştu. 'Duman', 'Helal Ettim', 'Kendine Dünya', 'Geçsin Yıllar' gibi sevilen şarkılarını seslendiren Özbey, Erzurum'un unutulmaz isimlerinden merhum İbrahim Erkal'ı da andı. Dev ekranda Erkal'ın görüntüsü belirirken, onun kendi sesiyle seslendirdiği 'Canısı' şarkısı alanda yankılandı. Gecenin sürprizlerinden biri de Türkiye şampiyonu bar ekibi oldu. Yöresel kıyafetleriyle sahne alan ekip, etkileyici halk oyunları performansıyla geceye renk kattı.

Memleketinde konser vermekten duyduğu mutluluğu dile getiren Özbey, "Memleket hoş geldin. Yıllardır sahnedeyim ve çok nadir heyecanlandığım yerlerden bir tanesi Erzurum. Bütün akrabalarım ve sevdiklerim burada. İyi ki Erzurumluyum. Gurur duyuyorum. Kültür Yolu Festivali'ni düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz" dedi.

Haber-Kamera: ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor

Süper Lig'e hoş geldin Ziyech! İşte yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç

Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.