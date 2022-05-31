Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde "Senfonik Akşam" konseri verildi - Haberler

Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde "Senfonik Akşam" konseri verildi
AA - Serkan Avci - Kültür Sanat
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20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında "Senfonik Akşam" konseri gerçekleştirildi.
20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında "Senfonik Akşam" konseri gerçekleştirildi.
Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde, klasik müziğin dünyaca ünlü eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Şef İbrahim Yazıcı yönetimindeki konserde sahne alan Azerbaycanlı sanatçı Jamal Aliyev, Dvorak'ın Çello Konçertosu'nu seslendirdi.
İki bölümden oluşan konserde, çello sanatçısı Aliyev'e festival orkestrası eşlik etti.
Yaklaşık iki saat süren konser, seyircilerden alkış aldı.
Festival, 11 Haziran'da sona erecek.
AA / Serkan Avci - Kültür Sanat