Mersin Uluslararası Müzik Festivali Kapsamında Söyleşi Düzenlendi

Mersin Uluslararası Müzik Festivali Kapsamında Söyleşi Düzenlendi
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Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşide, piyanist Gülsin Onay ve orkestra şefi Prof. Rengim Gökmen 'Mersin ve Müzik' konusunu ele aldı. Etkinlik, piyano dinletisiyle sona erdi.

Mersin'de bu yıl düzenlenecek "Mersin Uluslararası Müzik Festivali" kapsamında söyleşi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Sanat Etkinlikleri Derneğince, Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşinin moderatörlüğünü Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve opera sanatçısı Bengi İspir Özdülger yaptı.

"Mersin ve Müzik" konulu söyleşide, piyanist Gülsin Onay ve orkestra şefi Prof. Rengim Gökmen konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinliğin ardından Onay, katılımcılara piyano dinletisi sundu.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Kültür Sanat
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