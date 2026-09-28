Haberler

Mersin Tarsus'ta tutuklu ve hükümlülerin 198 eserlik sergisi açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Tarsus'ta tutuklu ve hükümlülerin 198 eserlik sergisi açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde tutuklu ve hükümlülerin ahşap el ürünleri ile resim çalışmalarından oluşan sergi açıldı. Tarsus Müzesi'ndeki sergide 198 eser yer alıyor; ziyaretçiler sergiyi 2 Ekim'e kadar gezebilecek.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tutuklu ve hükümlülerin ahşap el ürünleri ve resim çalışmalarının yer aldığı sergi açıldı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Mehmet Ali Sarıoğlu ve Mehmet Karanlık, Tarsus Müzesi'nde açılan sergiye katıldı.

Sergide, hükümlü ve tutukluların ahşap el ürünleri ve resim çalışmalarından oluşan 198 eser yer aldı.

Ziyaretçileri ağırlayan sergi, 2 Ekim'e kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Bebek mevlidi hastanede bitti! 20 kişi acile koştu

Bebek mevlidi hastanede bitti! 20 kişi acile koştu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sözlenmek için izne gelmişti, cenazesi kalktı! Uzman çavuşun kahreden sonu

Sözlenmek için izne gelmişti, cenazesi kalktı
3 eski MASAK başkanı, askeri casusluk soruşturmasında ifade verdi

3 eski MASAK başkanı ifade verdi
Kılıçdaroğlu'nun SDD'den ihracına Faik Öztrak'tan istifayla yanıt: Dernekten ayrılıyorum

Kılıçdaroğlu'nun SDD'den ihracına Öztrak'tan istifayla yanıt
Türkiye’de çıkartılacak altın miktarı dudak uçuklattı! Dereler ve dağların yeri biliniyor

Türkiye’de çıkartılacak altın miktarı dudak uçuklattı
Eskişehir'de 'Abi kapıyı tut' deyip dükkana sığındı! 15 yaşındaki çocuk saklandığı raftan çıkarılıp darp edildi

'Abi kapıyı tut' deyip rafın arkasına saklandı! Sonrası kamerada
Türkiye için kader maçı! İtalya'yı yenersek hesaplar değişecek

Kader maçımız! İtalya'yı yenersek tüm hesaplar değişecek
İstanbul'u sağanak vurdu! Yol çöktü, alt geçidi su bastı, toprak kaydı, 25 kişi tahliye edildi

İstanbul'u sağanak vurdu! Yol çöktü, alt geçidi su bastı, toprak kaydı