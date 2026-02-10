Mersin'de sis bulutu dronla görüntülendi
Mersin'in Mut ilçesinde etkili olan yoğun sis, Hacıahmetli Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde muhteşem manzaralar oluşturdu. Dronla çekilen görüntülerde, sis bulutunun cami, evler ve yollarla birleşen etkileyici görüntüleri yer aldı.
Mersin'in Mut ilçesinde etkili olan yoğun sis, Toros Dağları'nın eteklerinde güzel manzara oluşturdu.
İlçede etkili olan sis bulutu, 1200 rakımdaki Hacıahmetli Mahallesi'nin yüksek kesimlerini kapladı.
Mahalledeki cami, evler ve yollar bir süre sisin arasında kaldı.
Toros Dağları'nın eteklerinde oluşan sis bulutu dronla görüntülendi.
Görüntülerde evler, yollar, cami ve mahalle meydanının sis bulutuyla bütünleşen manzarası yer aldı.
Kaynak: AA / Ömer Tarsuslu - Kültür Sanat