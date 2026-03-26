Mersin'de yaşlılar ve çocuklar için eğlence etkinliği düzenlendi

Mersin'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün etkinliğinde yaşlılar ve çocuklar bir araya geldi.

Müdürlüğün açıklamasına göre, İl Çocuk Hakları Çocuk Komitesi ile ??? Mersin Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezince Akdeniz ilçesindeki ek hizmet binasında program düzenlendi.

Etkinliğe katılan yaşlılar ve çocuklar birlikte resim yaptı.

Katılımcıların müzikler eşliğinde eğlendiği programda, çocuklar da şarkılar söyledi, oyunlar oynadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Çocuk Hakları Koordinatörü ve Mersin Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi Müdürü Mustafa Sarı, farklı kuşakları bir araya getirip paylaşma ve kaynaşma duygularını pekiştirdiklerini ifade etti.