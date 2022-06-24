Mersin'de Silifke yoğurdu yapma yarışması düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de Silifke yoğurdu yapma yarışması düzenlendi

AA - Burcu Kaya - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Mersin'de Silifke yoğurdu yapma yarışması düzenlendi

Mersin'in Silifke ilçesinde, 49. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında tescilli lezzet Silifke yoğurdunu yapma yarışması düzenlendi.

Mersin'in Silifke ilçesinde, 49. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında tescilli lezzet Silifke yoğurdunu yapma yarışması düzenlendi.

Emekliler Kıraathanesi bahçesindeki etkinlikte, yarışmacılar daha önce evlerinde hazırladıkları yoğurtları jürinin değerlendirmesine sundu.

Jüri tarafından, koku, lezzet, kıvam, renk, kaymak yapısı, mayalandığı kap ve servisine göre puanlama yapıldı.

Değerlendirme sonucunda dereceye giren yarışmacılara Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok ödüllerini verdi.

Altunok, Silifke yoğurdunun coğrafi işaretli yöresel bir lezzet olduğunu belirterek, etkinliklerle Silifke yoğurdunun tanıtımına katkı sağladıklarını ifade etti.

AA / Burcu Kaya - Kültür Sanat

Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali Mersin Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title