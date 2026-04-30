Mersin'de "Geçmişin İzinde Mersin Hamidiye Kışlası" konulu söyleşi yapıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde "Geçmişin İzinde Mersin Hamidiye Kışlası" başlıklı söyleşi düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Bellek Ofisi'nde, Mersin'e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA) işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, eğitimci ve yazar Mustafa Erim konuşmacı olarak yer aldı.

Kışlanın tarihçesini ve mimari özelliklerini anlatan Erim, kışlanın Mersin'e kimlik veren yapılardan biri olduğunu belirtti.

Erim, sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Programın sonunda Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, Erim'e teşekkür belgesi verdi.

