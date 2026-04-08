Mersin'de 8 Nisan Dünya Romanlar Günü etkinliği yapıldı

Mersin'de, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu tarafından 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Akdeniz ilçesi Turgutreis Mahallesi'ndeki etkinlikte Roman müzisyenler sahne aldı.

Roman kültürünü yansıtan oyunlar oynandı, şarkılar söylendi. Katılımcılar, müzisyenlerin söylediği şarkılara eşlik etti.

Federasyon Başkanı Ali Daylam, Romanlar için kıymetli olan günü coşkuyla kutlamayı sürdüreceklerini belirtti.