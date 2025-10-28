Haberler

Mersin'de 'Cumhuriyet Yolunda' Sergisi Açıldı

Güncelleme:
Yenişehir İlkokulu'nda öğrenciler ve öğretmenleri tarafından hazırlanan 'Cumhuriyet Yolunda' sergisinin açılışında İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak öğrencilerin milli ve manevi değerlerini yaşatmanın önemine vurgu yaptı.

Programda konuşan Özdemirci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Öğrencilere deneyim kazandıran öğretmenleri tebrik eden Özdemirci, "Öğrencilerimizde milli ve manevi değerlerimizi, bu bilinci ve duyguları yaşatmak, öğrencilerin de kendilerini ifade etmeleri çok kıymetli." dedi.

Özdemirci, daha sonra okul koridorlarında sergilenen eserleri inceledi.

Öğrencilerle sohbet eden Özdemirci, çalışmalara destek veren öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Kültür Sanat
