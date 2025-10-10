Mersin'de Antik Kent Konserle Şenlendi

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) orkestrası tarafından konser verildi.

"Elaiussa Sebaste Antik Kenti Kazısı 30. Yılında Çalıştayı" kapsamında antik kentte etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılanlar, antik kentin nekropol alanını gezdi, Elaiussa Sebaste Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Hatice Asena Kızılarslanoğlu'dan bilgi aldı.

Gezinin ardından Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) orkestrası tarafından antik kentin tiyatrosunda konser verildi.

Tarihi yapı içerisinde 10 eser icra eden MDOB orkestrası, katılımcılardan alkış aldı.

Kızılarslanoğlu, yaptığı açıklamada, antik kentteki kazı çalışmalarını farklı ekiplerle sürdüreceklerini belirtti.

Çalışmaların hız kazandığını anlatan Kızılarslanoğlu, "Kazı ve restorasyon çalışmalarıyla antik kent yapılarını bir an evvel turizme açmak istiyoruz. Bugün ilk defa gerçekleşen müzik dinletisi gibi bazı etkinlikleri kontrollü bir şekilde organize etmek istiyoruz. Müzik dinletisi, konser ve farklı etkinliklerin tiyatroda herkesle buluşmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılanlardan Senem Biçer de antik kentin oldukça güzel olduğunu söyledi.