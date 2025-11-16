Mersin'de 28 Yıldır İhtiyaç Sahiplerine Umut Oluyorlar

Mersin'de 28 yıl önce başlatılan "İyilik Örüyorum" hareketine katılan gönüllü kadınlar, ihtiyaç sahipleri için el birliğiyle atkı, bere ve yelek hazırlıyor.

Ferda Yertut öncülüğünde 1997'de başlatılan hareketin 28'inci yılı, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Büyükşehir Belediyesi Trafik Parkı'nda düzenlenen etkinlikte kutlandı.

Etkinlikte bir araya gelen kadınlar, her yaştan kişiye uygun atkı, bere ve yelek ördü.

Ürünler, kışı sıcak geçirmeleri için yurt genelindeki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek.

Yertut, AA muhabirine, farklı illerdeki gönüllü kadınların da evde hazırladıkları kıyafetlerle harekete destek olduklarını söyledi.

İyilik çalışmalarını elinden geldiğince sürdüreceğini dile getiren Yertut, "Kalbim huzurla doluyor. Üşüyen kimse kalmasın istiyorum. Kadınların katkılarıyla bu yola çıktım, onlar bana destek oluyor. Tek başıma bunları üretemem. Bunlar çok güzel şeyler." dedi.