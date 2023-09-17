Merkezefendi Kent Tiyatrosu 4. Sezona Başladı
Tiyatroseverlerin büyük ilgi gösterdiği Muzaffer İzgü'nün 'Lütfen Kızımla Evlenir Misiniz' komedi oyunu seyircilerle buluştu. Merkezefendi Kent Tiyatrosu, 4. sezonun perdelerini açtı ve oyunlarını sahnelemeye devam ediyor. İki perdelik tiyatro oyunu seyirciler tarafından tam not aldı ve tiyatro ekibi ayakta alkışlandı.
Merkezefendi Kent Tiyatrosu, 4. sezona başladı. Tiyatroseverlerin büyük ilgi gösterdiği Muzaffer İzgü'nün "Lütfen Kızımla Evlenir Misiniz" komedi oyunu seyircilerle buluştu.
Merkezefendi Kent Tiyatrosu, oyunlarını sahnelemeye devam ediyor. Merkezefendi Kent Tiyatrosu 4. sezonun perdelerini açtı. Tiyatroseverlerin büyük ilgi gösterdiği, Muzaffer İzgü'nün kaleme aldığı "Lütfen Kızımla Evlenir Misiniz?" komedi oyunu seyircilerle buluştu.
İki perdelik tiyatro oyunu seyirciler tarafından tam not aldı. Oyun sonunda tiyatro ekibi, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.