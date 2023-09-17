Merkezefendi Kent Tiyatrosu 4. Sezona Başladı

Tiyatroseverlerin büyük ilgi gösterdiği Muzaffer İzgü'nün 'Lütfen Kızımla Evlenir Misiniz' komedi oyunu seyircilerle buluştu. Merkezefendi Kent Tiyatrosu, 4. sezonun perdelerini açtı ve oyunlarını sahnelemeye devam ediyor. İki perdelik tiyatro oyunu seyirciler tarafından tam not aldı ve tiyatro ekibi ayakta alkışlandı.