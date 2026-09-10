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Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu’nun hayali yarım kaldı

Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu’nun hayali yarım kaldı
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Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu’nun Aydın’da yayla turizmi hayaliyle yaptırdığı Paşa Yaylası Oteli, yılların bakımsızlığı ve ilgisizliğiyle viraneye dönerken, Yazıcıoğlu’nun ölüm yıl dönümünde yeniden gündeme gelen otel, terk edilmiş görüntüsüyle yürek burktu.

Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun Aydın'da yayla turizmi hayaliyle yaptırdığı Paşa Yaylası Oteli, yılların bakımsızlığı ve ilgisizliğiyle viraneye dönerken, Yazıcıoğlu'nun ölüm yıl dönümünde yeniden gündeme gelen otel, terk edilmiş görüntüsüyle yürek burktu.

Aydın'ın doğal güzellikleriyle öne çıkan Paşa Yaylası, yaklaşık bin 200 metre rakımı, temiz havası ve eşsiz manzarasıyla özellikle yaz aylarında çok sayıda vatandaşı ağırlıyor. Ancak bölgenin yayla turizmine kazandırılması amacıyla yıllar önce inşa edilen Paşa Yaylası Oteli, bugün bu güzelliklerin arasında kendi haline terk edilmiş görüntüsüyle dikkat çekiyor. Dönemin Aydın Valisi merhum Recep Yazıcıoğlu tarafından 1989-1991 yılları arasında yaptırılan otel, o yıllarda Paşa Yaylası'nın turizm potansiyelini harekete geçirecek önemli bir yatırım olarak görülüyordu. Yaylanın temiz havası ve doğal güzelliklerinin turizmle buluşturulması hedeflenirken, otelin faaliyete geçmesiyle bölgenin hareketlenmesi bekleniyordu. Ancak yıllar içerisinde otelin yüzü bir türlü gülmedi. İşletilemeyen yapı zamanla sahipsiz kaldı. Bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle büyük ölçüde tahrip olan otelin demirbaş malzemeleri çalınırken, kapı ve pencereleri de zarar gördü. Elektrik kablolarının dahi söküldüğü otelde, bugün kırılmadık cam kalmadı.

Bir dönem yayla turizminin önemli merkezlerinden biri olması hedeflenen otel, bugün yalnızca boş bir binayı andırıyor. Duvarları ve yapısal bölümleri ayakta kalan otelin içerisindeki birçok bölüm ise yılların bakımsızlığı ve tahribatı nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Yazıcıoğlu'nun mirası yıllara yenik düştü

Aydın'da görev yaptığı yıllarda hayata geçirdiği projeler ve sıra dışı yönetim anlayışıyla hafızalarda yer edinen merhum Vali Recep Yazıcıoğlu, vefatının yıl dönümünde bir kez daha anılırken, Yazıcıoğlu'nun Aydın'da görev yaptığı dönemde büyük umutlarla hayata geçirilen Paşa Yaylası Oteli'nin yıllar sonra geldiği nokta ise, onun projelerinin akıbetini yeniden gündeme taşıdı.

Yazıcıoğlu'nun yayla turizmine kazandırmak istediği otelin bugün atıl durumda olması, bölgeyi bilen vatandaşları da üzerken, otelin faaliyette olduğu dönemleri hatırlayan vatandaşlar, Paşa Yaylası'nın yeniden canlandırılması gerektiğini belirterek, yıllardır kullanılmayan otelin restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyor. Paşa Yaylası'nın sahip olduğu doğal güzelliklerin bölge için önemli bir turizm potansiyeli taşıdığını ifade eden vatandaşlar, otelin yeniden hizmete açılması halinde yaylanın ekonomik ve sosyal açıdan hareketleneceğini dile getiriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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