Meral Akşener'den Erkin Koray için taziye mesajı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sanatçı Erkin Koray'ın vefatı nedeniyle yayınladığı mesajda; "Kalbimize işleyen efsane şarkılarıyla hem milletimizin takdir ve sevgisini kazanan hem de kültürümüze unutulmaz bir değer mirası bırakan usta sanatçımız Erkin Koray'a Yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hayatını kaybeden Anadolu Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray için taziye mesajı yayınladı. Akşener'in bu akşam Twitter hesabından yayınladığı mesaj şöyle:

"Kalbimize işleyen efsane şarkılarıyla hem milletimizin takdir ve sevgisini kazanan hem de kültürümüze unutulmaz bir değer mirası bırakan usta sanatçımız Erkin Koray'a Yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."