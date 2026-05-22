Kayseri'de Necip Fazıl Kısakürek'i anma programı düzenlendi

Melikgazi Belediyesi, vefatının 43. yılında şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek için anma programı düzenledi. Programda şiirler seslendirildi, Başkan Palancıoğlu kültür ve sanat çalışmalarına vurgu yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Tiyatro Salonu'nda yapılan programda, Kısakürek'in şiirleri seslendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede çeşitli etkinliklerle kültür ve sanat dünyasını zenginleştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Mektep Melikgazi'de de gençler için sanata, şiire ve okumaya yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Necip Fazıl Kısakürek, ülkemizin en değerli ve en önemli şairlerinden, yazarlarından ve düşünürlerinden birisiydi. Vefatının 43. yılında Necip Fazıl Kısakürek'i anma gecemizde güzel şiir dinletileri ile vatandaşlarımızla bir araya geldik. Necip Fazıl gibi birçok şair Maraş'tan çıkmış. Kalem ve kelam bizim en çok ihtiyacımız olan konular. Maalesef bu konularda biraz geride kalmışız. Özellikle edebiyat, tarih ve sanat bizim en çok önem vermemiz gereken alanlardır. Necip Fazıl'ın hedeflediği gençliği oluşturmak için çalışıyoruz. Rahmet ve minnetle andığımız, gönüllerimizde yer edinen Necip Fazıl'ın ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
