Melikgazi'nin Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi yakında çocuklarla buluşacak

Güncelleme:
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çocuklar için hayata geçirilen Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Proje, çocukların oyuncakları 15 günlüğüne ödünç alabilecekleri, drama ve tiyatro eğitimi alabilecekleri bir mekan sunacak.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, projenin açılışını çok yakında gerçekleştireceklerini ifade etti.

Çocuklar için çok güzel bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Zaman geçirecekleri, çeşitli eğitimler alacakları ve özellikle akıl-zeka oyunlarını 15 gün oynayıp tekrar iade edebilecekleri güzel bir mekan. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu Belsin Kürsü tramvay durağında hayata geçiriyoruz. Buradaki tecrübemize göre de mahallelerimizde bu projeyi yaygınlaştırmayı istiyoruz. Hepimizin en önemli değeri evlatlarımız. Evlatlarımızın geleceği bizler için çok önemli. Onlara yönelik projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

Anafartalar Mahallesi'nde hayata geçecek proje ile çocuklar oyuncaklarla dilediğince oynayabilecekleri gibi çok sevdikleri oyuncakları 15 günlüğüne ödünç alabilecek.

Drama ve tiyatro eğitimi verilecek tesiste çocuklar masal dinleyip çizgi film izleyebilecek.

Tesisin üst katında yer alan Akıl Küpü Kütüphanesi ise ilkokul ve ortaokul öğrencileri için tasarlanırken kafeteryada ebeveynler çocuklarını bekleyebilecek.

