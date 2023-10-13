Mehmet Yalçınkaya: Kocaeli Gastronomi Kenti Olmayı Hak Ediyor

13. Kocaeli Kitap Fuarı'nda konuşan ekranların sevilen ismi Mehmet Yalçınkaya, Kocaeli'nin gastronomi kenti olmayı hak ettiğini söyledi.

Kocaeli Kitap Fuarı'nda konuşan televizyonların fenomen jürisi Mehmet Yalçınkaya, şehir ve yemek kültürü hakkında bilgiler verdi. Mehmet Şef, Kocaeli'nin saray mutfağının bahçesi olduğunu ifade ederek, "Kocaeli gastronomi şehri unvanını hak ediyor" dedi. Kadın kooperatiflerinin yaygınlaştırılmasının önemine değinen Yalçınkaya, "Maalesef evlerde artık yemek yapılmıyor. Bir yemek hafızamız var. Bu hafıza yaşlılarımızda mevcuttu. Yaşlılarımızı kaybettikçe ve büyüklerle yaşamak istenmediği için çalışmayan hanımlar artık eskilerde olduğu gibi evlerinde yemek yapmıyor. ya da yapılan yemek sayısı çok az maalesef" diye konuştu.

Yerel hafızayı toplamanın çok önemli olduğuna dikkat çeken Yalçınkaya, "Bu hafıza ile birlikte anında üretebilecek ürünlerin lokantalarda sunulması gerekir. Ayrıca turizm rotalarını buralardan geçirmemiz gerekir. Son yıllarda şehirlerdeki ürünlerin ticari hale gelmesi ile şehir dışından gelenlerin sayesinde ekonomik katkı ve istihdam oluşturuluyor. Kadın kooperatiflerinin yaygınlaştırılması ve ürünlerinin tanıtılması çok gerekli" şeklinde konuştu.

Dünyanın en büyük şeflerinden bir tanesinin Kocaeli'den pişmaniye sipariş ettiğini gördüğünü ifade eden Yalçınkaya, "Kocaeli bölgesi ilginç bir bölge. Çok farklı insanların yaşamış olduğu Kocaeli'de yemek kültürünün zengin olması normal. Kocaeli, Osmanlı döneminde sarayın bahçesiydi. Kocaeli'nin deniz ürünleri var, ayvası var, bal kabağı var. Bu kent gastronomi şehri olmayı çok hak eden illerden bir tanesi" ifadelerini kullandı.

Mehmet Yalçınkaya söyleşisinin ardından okurları ve sevenleri için kitabını imzaladı. - KOCAELİ