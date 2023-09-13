Mehmet Ulay'ın Anma Programı Düzenlenecek

Mehmet Ulay için Nürnberg Mevlana Camii'nde cenaze namazı kılınacak ve ardından anma programı düzenlenecek. Cenaze Almanya'da toprağa verilecek.

Mehmet Ulay için 14 Eylül Perşembe günü Nürnberg Mevlana Camii'nde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazından sonra, OKM Kültür Merkezi'nde saat 19.00 da bir anma programı düzenlenecek…

Merhumun cenazesi ertesi gün (Cuma) Aynı kentteki Südfriedhof mezarlığında toprağa verilecek…

Cenazenin Almanya'da olması nedeniyle ve vize sorunları nedeniyle cenazeye katılamayacak arkadaşları ve meslektaşları çektikleri videolarla anma gecesine katılacaklar…

Tamer Levent, Altan Erkekli, Süha Uygur, Kaan Erkam, Ali Yaylı ve Nuri Gökaşan çektikleri videolarla üzüntülerini dile getirerek sanatçıya rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileklerinde bulundular…