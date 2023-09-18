Sanatçı Mehmet Ali Uysal, Fransa Büyükelçiliği'nin bahçesi için özgün bir eser üretti.

Institut français'ten yapılan açıklamaya göre Uysal, Avrupa Ulusal Kültür Enstitüleri Ağı (EUNIC) tarafından Institut français Türkiye koordinatörlüğünde düzenlenen Avrupa Miras Günleri kapsamında davet edildi.

Sanatçı, "Batık/Coule" adlı yerleştirmesiyle Fransız çimlerini ünlü kağıt teknelerin battığı denize dönüştürdü.

Açılışı Institut français Ankara'nın kültür sanat sezonunun başlaması dolayısıyla düzenlenen davetle yapılan enstalasyon, başkentte 23 Ekim'e kadar haftada iki kez rehberli turlarla gezilebilecek.

Yerleştirmeyi yerinde görmek için "www.ifturquie.org" sayfasından rehberli tura ücretsiz kayıt yapılabilir.