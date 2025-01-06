Mehmet Akif İnan, Ölümünün 25. Yılında Anıldı

"Kudüs Şairi" olarak bilinen Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan, ölümünün 25. yılında Şanlıurfa'daki mezarı başında anıldı.

Harran Kapı Mezarlığı'ndaki anma programında İnan'ın kişiliği ve edebi yönüyle ilgili konuşmalar yapıldı, ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Mehmet Akif İnan'ın okuyan, yazan, düşünen ve eser bırakan bir eğitimci olduğunu belirtti.

İnan'ın 60 yıllık ömründe kalemiyle, kelamıyla bir mücadelenin içinde olduğunu anlatan Cevheri, onun emanetine sahip çıkmak için mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

Törene, İnan'ın ailesi, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ile bazı sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri, İnan'ın sevenleri katıldı.

"Mescid-i Aksa" şiiriyle "Kudüs şairi" olarak da bilinen İnan, memleketi Şanlıurfa'da 6 Ocak 2000'de vefat etmişti.