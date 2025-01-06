Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı

AK Parti ile DEM heyeti arasındaki görüşme başladı
Hatimoğulları'nın tehdit gibi sözlerine Önder'den dikkat çeken yanıt

Hatimoğulları'nın tehdit gibi sözlerine dikkat çeken yanıt
Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun

2025 yılının ilk listesi! Bu markalardan kesinlikle uzak durun
İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 46'lık zam teklifi UKOME toplantısında reddedildi

İstanbul'da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu

Mehmet Akif İnan, Ölümünün 25. Yılında Anıldı

Mehmet Akif İnan, Ölümünün 25. Yılında Anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kudüs Şairi olarak bilinen Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan, ölümünün 25. yılında Şanlıurfa'daki mezarı başında anıldı. Anma programında İnan'ın kişiliği ve eserleri üzerine konuşmalar yapıldı.

"Kudüs Şairi" olarak bilinen Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan, ölümünün 25. yılında Şanlıurfa'daki mezarı başında anıldı.

Harran Kapı Mezarlığı'ndaki anma programında İnan'ın kişiliği ve edebi yönüyle ilgili konuşmalar yapıldı, ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Mehmet Akif İnan'ın okuyan, yazan, düşünen ve eser bırakan bir eğitimci olduğunu belirtti.

İnan'ın 60 yıllık ömründe kalemiyle, kelamıyla bir mücadelenin içinde olduğunu anlatan Cevheri, onun emanetine sahip çıkmak için mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

Törene, İnan'ın ailesi, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ile bazı sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri, İnan'ın sevenleri katıldı.

"Mescid-i Aksa" şiiriyle "Kudüs şairi" olarak da bilinen İnan, memleketi Şanlıurfa'da 6 Ocak 2000'de vefat etmişti.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Kültür Sanat
img

Kaybeden takımın bile servet kazanacağı maç bu akşam
img

Torreira'dan Acun'a olay yanıt
img

Öcalan'dan sonra sırada Demirtaş var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankaralı Turgut'un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı

Mezar taşındaki yazı çocuklarını birbirine düşürdü
Genç kadından kendisine başörtü uyarısı yapan mollaya olay tepki

Dünya havalimanında kaydedilen bu görüntüyü konuşuyor
Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Doğal gazda büyük zam devreye girdi
Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı

Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı
Başkent Ankara'da 'İnsanlık ölmüş' dedirten görüntü

Türkiye'nin göbeğinde "insanlık ölmüş" dedirten görüntü
Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor

Bütün ülkeyi kendine düşman etti

Son Dakika Haberleri

UZAK ŞEHİR 9. BÖLÜM FRAGMANI | Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gassal 2. sezon 1. bölüm ne zaman, hangi yayınlanacak? Gassal 2. sezon fragmanı izle! Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Bu akşam Uzak Şehir yok mu? Elektriğe zam var mı? Ocak ayında elektriğe zam gelecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kabine Toplansı'nda emekli zamları belli oldu? Gülermak halka arz ne zaman, kaç lot verir? Gülermak İnşaat halka arz katılım endeksine uygun mu? MEMUR ZAM HABERLERİ! Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? Ocak öğretmen, memur, öğretim görevlisi, polis, doktor maaş ödeme tarihleri! Aramızda Kalmasın neden bitti? Tv8 Aramızda Kalmasın yok mu, neden yayınlanmıyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 6 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? EgeYapı halka arz ne zaman, kaç lot verir? Egeyapı Avrupa Gayrimenkul katılım endeksine uygun mu? EMEKLİ ZAM HABERLERİ! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR (4A,4B,4C) emeklisi maaş ödeme tarihleri!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.