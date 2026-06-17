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Marmaris'te özel eğitim öğrencilerinin "Bir Gün Değil, Her Gün Yanındayım" sergisi açıldı

Marmaris'te özel eğitim öğrencilerinin 'Bir Gün Değil, Her Gün Yanındayım' sergisi açıldı
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Marmaris'te eTwinning projesi kapsamında özel eğitim sınıfı öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler, düzenlenen sene sonu sergisiyle beğeniye sunuldu. Sergiye Kaymakam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, eTwinning projesi kapsamında özel eğitim sınıfı öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler, düzenlenen sene sonu sergisiyle beğeniye sunuldu.

Özel Marmaris Uğur İlkokulu ile Beldibi Sıtkı Zaralı İlk ve Ortaokulu özel eğitim sınıfı öğrencilerinin ortaklaşa hazırladığı sergi, Beldibi Sıtkı Zaralı İlk ve Ortaokulu binasında açıldı.

Özel çocukların yıl boyunca büyük bir özveriyle hazırladıkları resim, el sanatları ve tasarım ürünlerinin yer aldığı açılışa Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel katıldı.

Protokol üyeleri, öğrencilerin hayal güçlerini ve üretkenliklerini yansıtan stantları tek tek gezerek çalışmalar hakkında öğretmenlerden bilgi aldı.

Özel öğrencilerin sosyal uyumuna katkı sağlandı

Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, "Bir Gün Değil, Her Gün Yanındayım" projesi, farklı okullardaki özel eğitim öğrencilerinin akranlarıyla etkileşimini artırmayı, el becerilerini geliştirmeyi ve toplumsal farkındalık yaratarak sosyal uyum süreçlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Açılışta özel eğitim öğrencileriyle yakından ilgilenen ve sergilenen ürünleri inceleyen Kaymakam Nurullah Kaya, çocukların fırsat verildiğinde ne kadar üretken ve başarılı olabildiklerini görmekten gurur duyduğunu belirterek, projede emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Ziyaretçilerin beğenisini toplayan sene sonu sergisi, okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katıldığı anı fotoğrafı çekimiyle sona erdi.???????

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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