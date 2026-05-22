Marmaris'te Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

İçmeler Mahallesi'ndeki İş Marmaris Eğitim ve Dinlenme Tesisi'nde düzenlenen programda Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, ilçe protokolü, kurum amirleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri bayramlaştı.

Bayramların birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendiren önemli günler olduğunun vurgulandığı programda, katılımcılar birbirlerinin bayramını tebrik etti.

"Marmaris'te karada ve denizde tüm tedbirler alındı"

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, programda yaptığı konuşmada, tüm katılımcıların ve ilçe halkının Kurban Bayramı'nı kutladı.

Devletin vatandaşlarla olan güçlü bağının bu tür özel günlerde daha da pekiştiğini ifade eden Kaya, ilçedeki tatil hazırlıklarına da değinerek, "Marmaris bayram tatili için gelecek misafirler için hazırlandı. Karada ve denizde bütün tedbirler alındı." diye konuştu.