Mardin'de elektrik akımına kapılan genç kız hayatını kaybetti

Mardin'in Derik ilçesinde elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi.

Olay, Hisaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Dilber S. (18) evde elektrikli fırında ekmek pişirdiği sırada akıma kapıldı. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sonrası ambulansla Derik Devlet Hastanesine kaldırılan Dilber S., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı