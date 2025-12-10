Haberler

Marmaris Kaymakamı Kaya öğrencilerle kitap okudu

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, 'Bir Kitap Bir İnsan' projesi kapsamındaki etkinlikte, Marmaris Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle kitap okudu ve okumanın önemi üzerine konuştu.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, "Bir Kitap Bir İnsan" projesi kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Kaya, Muğla Valiliği himayelerinde yürütülen proje kapsamında Marmaris Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Sınıfları gezip öğrencilerle sohbet eden Kaya, bir derste sıraya oturup kitap okudu.

Kitap okumanın bireysel gelişim ve akademik başarı açısından önemli olduğunu belirten Kaya, "Öğrencilerle kitap okuma etkinliği gerçekleştirdik. Okumanın alışkanlık haline getirilmesi çok önemli. Sayın Valimiz Dr. İdris Akbıyık'ın eğitime ve okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına verdiği önem doğrultusunda yürütülen proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizden oldukça memnun kaldık, öğrencilerimizden de pozitif enerji aldık." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Kültür Sanat
