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"Regatta" kruvaziyeri Marmaris'e 481 yolcusuyla geldi

'Regatta' kruvaziyeri Marmaris'e 481 yolcusuyla geldi
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Muğla'nın Marmaris ilçesine, Marshall Adaları bayraklı 'Regatta' adlı lüks butik kruvaziyer gemi, 481 turist getirdi. Turistler Marmaris Çarşısı, Kaleiçi Mahallesi ve sahil bölgelerini gezdi.

??????? Muğla'nın Marmaris ilçesine, Marshall Adaları bayraklı "Regatta" adlı kruvaziyer 481 turist getirdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen 178 metre uzunluğundaki lüks butik gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, 481 yolcu ve 392 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi. İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

"Regatta"nın, akşam saatlerinde Girit Adası'nın Kandiye Limanı'na gitmek üzere Marmaris'ten ayrılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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