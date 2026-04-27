Mardin telkarisi Cemre Çarşısı'nda tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde İstanbul'da gerçekleştirilen Cemre Çarşısı etkinliğinde Mardin'in gümüş telkari sanatı yoğun ilgi gördü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Anadoludakiler Projesi" kapsamında, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından düzenlenen Cemre Çarşısı etkinliğinde Mardin'in yöresel gümüş telkari ürünleri tanıtıldı. Dicle Kalkınma Ajansının (DİKA) 2025 Yılı Teknik Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen Cemre Çarşısı etkinliğinde Mardin'e özgü el emeği ürünler sergilendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen etkinlikte, Emine Erdoğan telkari standını ziyaret ederek ürünleri inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da standı ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Kacır, söz konusu ziyarete ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Öte yandan, DİKA'nın 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan Roza Silver İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin, etkinlikte telkari sanatını temsil ettiği bildirildi.

Ajans tarafından sağlanan destek kapsamında işletmede çalışanlara e-ticaret ve e-ihracat alanlarında uygulamalı eğitimler verildiği, dijital pazarlama, e-ticaret altyapısı kurulumu, sosyal medya yönetimi, SEO, dijital reklamcılık, uluslararası müşteri ilişkileri, lojistik ve ödeme sistemleri gibi konularda da danışmanlık hizmeti sunulduğu kaydedildi. - MARDİN

