Mardin'de Tarihi Doku İçin Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, tarihi ve kültürel dokuyu koruma amacıyla yıkım kararı verilen 240 yapıdan 50'sinin yıkıldığını açıkladı. Yıkımların tamamlanmasıyla kentin tarihi yapıları daha görünür hale gelecek.

MARDİN Valisi Tuncay Akkoyun, yıkım kararı verilen 240 yapıdan şu ana kadar 50 yapı ve 194 bağımsız bölümün yıkıldığını belirterek, "Yıkım kararı verilen 240 yapı ile yaklaşık 1000 adet betonarme eklenti yıkıldığı zaman tarihi doku ortaya çıkacak" dedi.

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan kararla, kentin tarihi ve kültürel dokusunu bozan, sit alanı içerisinde ilk etapta belirlenen 240 betonarme binanın yıkılmasına karar verildi. Çalışmalarda yıkım kararı verilen Ulucami Mahallesi'nde 50 yıllık betonarme yapı olan 4 katlı binada, Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkım çalışması başlatıldı. Çalışmanın ardından Mardin Kalesi, Ulu Cami ve tarihi yapıların daha görünür olacağı belirtildi.

ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Çalışmaları yerinde inceleyen Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, yıkım kararı verilen 240 yapıdan şu ana kadar 50 yapı ve 194 bağımsız bölümün yıkıldığını ifade ederek, "Kent kimliğinin ortaya çıkarılması, geleneksel yapıların korunması ve şehrin turizm açısından daha da canlandırılması için İdaremiz tarafından tespitler yapılmıştır. 240 adet betonarme eklenti, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından yıkım kararı alınmıştır. Mardin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında tespit edilen ve kurulca yıkım kararı alınan 240 yapı, 1'inci Caddenin Yayalaştırma Projesi ve Tarihi Çarşıların Canlandırılması için bu alanda tespit edilen yapılardır. Bunun dışında yaklaşık 1000 adet tarihi dokuya aykırı betonarme eklenti bulunmaktadır. Bugün Mardin'in merkez ilçesi Artuklu'da Kentsel Sit Alanı ve Ulucami Mahallesi adresinde, mülkiyeti özel şahıslara ait tescilsiz taşınmazın 4 kat yıkım yapılacak olan 418 ada 2 numaralı parseldeki taşınmazın 2 katının yıkımı bitirilmiştir. Yapının geri kalan 2 katının yıkımı devam etmektedir. Yıkım kararı verilen 240 yapı ile yaklaşık 1000 adet betonarme eklenti yıkıldığı zaman tarihi doku ortaya çıkacak ve Mardin'imizin tarihi silueti daha güzel bir görünüme kavuşacaktır" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Konserde kız arkadaşına sarılırken arkasındaki kadını taciz etti

Konserde kız arkadaşına sarılırken arkasındaki kadını taciz etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD basını: İsrail ancak 10-12 gün daha dayanabilir

İsrail kaç gün daha dayanabilir? ABD basınından olay iddia
Marmaray'daki 'Mavi gömlekli' için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular

"Mavi gömlekli" için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular
9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu

9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu
İsrail savaş uçakları hava sahamıza mı girdi? MSB'den iddialara yanıt

İsrail savaş uçakları hava sahamıza mı girdi? MSB noktayı koydu
Ordu'da yol çalışmasında Roma-Bizans dönemine ait mezar kalıntısı bulundu

Yol çalışmasında Roma döneminden kalma mezarlar bulundu
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.