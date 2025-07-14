Manuş Baba, 25. Geleneksel Evvel Temmuz Kültür ve Sanat Festivali'nde Sahne Aldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen 25. Geleneksel Evvel Temmuz Kültür ve Sanat Festivali'nde Manuş Baba, binlerce hayranına unutulmaz bir konser verdi.
HATAY'ın Samandağ ilçesinde bu yıl 25'incisi düzenlenen Geleneksel Evvel Temmuz Kültür ve Sanat Festivali'nde Manuş Baba sahne aldı.
Geleneksel Evvel Temmuz Kültür ve Sanat Festivali'nin 3'üncü gününde Manuş Baba, konser verdi. Ünlü şarkıcı, sevilen eserlerini festival alanını dolduran binlerce kişiyle birlikte seslendirdi. İzleyenlere keyifli bir gece yaşatan Manuş Baba, yaklaşık 2 saat kaldığı sahneden alkış yağmurlarıyla ayrıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat