Manisalı fotoğrafçıdan çifte başarı

Sakarya'da düzenlenen ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu onaylı 4. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda Manisalı sanatçı İsmail Aybey, "Kano" adlı eseriyle sergileme başarısı elde ederek dikkatleri üzerine çekti.

Sakarya Güzel Sanatlar Derneği tarafından düzenlenen ve Türkiye genelinden yoğun katılımın olduğu 4. Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. Fotoğraf sanatının önemli organizasyonları arasında yer alan yarışmaya, Türkiye'nin dört bir yanından 252 fotoğrafçı toplam 912 eserle katıldı.

Seçici kurulun titiz değerlendirmesi sonucunda, estetik gücü ve teknik başarısıyla öne çıkan sınırlı sayıda eser sergilenmeye layık görüldü. Bu eserler arasında Manisalı fotoğraf sanatçısı İsmail Aybey'in "Kano" adlı çalışması da yer aldı.

'Kano' nun ikinci gururu

Aybey'in objektifinden çıkan "Kano", ilk başarısını bu yarışmayla elde etmedi. Aynı eser, geçtiğimiz yıl düzenlenen İznik Fotomaratonu kapsamında da jüri tarafından beğenilerek sergilemeye değer bulunmuştu.

Elde ettiği bu yeni başarıyla birlikte İsmail Aybey, fotoğraf sanatındaki istikrarlı yükselişini sürdürürken, Manisa'yı ulusal platformda bir kez daha gururlandırdı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
