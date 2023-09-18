Manisa'da Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali'nde Mustafa Yıdızdoğan sahne aldı
Manisa'da düzenlenen Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali'nde sanatçı Mustafa Yıdızdoğan konser verdi. Kula Belediyesi tarafından düzenlenen konserde Yıldızdoğan, sevilen şarkılarını seslendirdi ve seyirciler de eşlik etti. İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak Yıldızdoğan'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Konser sonunda Yıldızdoğan'a yöresel hediyeler takdim edildi.
Manisa'da "Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali" etkinlikleri kapsamında sanatçı Mustafa Yıdızdoğan sahne aldı.
Kula Belediyesince düzenlenen konserde Yıldızdoğan, sevilen şarkılarını seslendirdi. Sanatçıya konser sırasında seyirciler de eşlik etti.
İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, yaptığı konuşmada, Yıldızdoğan'ı ağırlamaktan memnun olduklarını belirterek, birlik ve beraberliğinin önemine değindi.
Tosun, konser sonunda Yıldızdoğan'a yöresel hediyeler takdim etti.