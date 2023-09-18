Manisa'da Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali'nde Mustafa Yıdızdoğan sahne aldı

Manisa'da düzenlenen Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali'nde sanatçı Mustafa Yıdızdoğan konser verdi. Kula Belediyesi tarafından düzenlenen konserde Yıldızdoğan, sevilen şarkılarını seslendirdi ve seyirciler de eşlik etti. İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak Yıldızdoğan'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Konser sonunda Yıldızdoğan'a yöresel hediyeler takdim edildi.