Manavgatlı Esnafın 7 Bin Objeden Oluşan Kendine Has Koleksiyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde esnaflık yapan Fatih Tatar, yıllarca mezatlar ve antika pazarlarından alarak biriktirdiği yaklaşık 7 bin objeyi mobilya dükkanının üst katında sergiliyor.

Manavgat'ta mobilya dükkanı işleten 68 yaşındaki Fatih Tatar, çocukluk yıllarından başlayan koleksiyon merakını iş hayatına atıldıktan sonra da sürdürdü.

Tatar, bazıları hediye olarak gelen, bazılarını ise mezatlardan satın aldığı yaklaşık 7 bin objeye ulaşan koleksiyonunu sergilemeye karar verdi.

Aralarında ütü, çevirmeli telefon, lambalı radyo, terazi ve av tüfeklerinin de yer aldığı objeleri dükkanının üst katına taşıyan Tatar, burada müşteri olarak ya da merak edip gelen çok sayıda kişiyi konuk etti.

Fatih Tatar, AA muhabirine, koleksiyon tutkusunun çocukluk yıllarına dayandığını belirterek, "Koleksiyon fikri 1960 yılında sahip olduğum üç tekerlekli bisikletle başladı. Üç tekerlekli bisikletin arkasında bir mahallenin çocuğunun mutlu olduğunu yaşayan biri olarak, o bisikletin bizden sonraki nesillere anlatmak istediği bir şeyler olduğunu düşündüm." dedi.

Tatar, pompalı ocaktan tüp gaza, lambalı radyodan kasetçalara ve siyah beyazdan renkli televizyona uzanan teknolojik gelişmeye şahit olmasının da eski ürünlere olan ilgisini perçinlediğini dile getirdi.

Antika pazarlarını ve mezatları takip ettiğini, bazı Manavgatlıların da aile yadigarı objeleri bağışladığını anlatan Tatar, kimi zaman da elinde fazla olan ürünleri başka objelerle takas ettiğini söyledi.

Öğrenciler ilgi gösteriyor

İş yerini çok sayıda kişinin ziyaret ettiğini belirten Tatar, koleksiyonunun daha geniş kitlelere ulaşmasını arzu ettiğini dile getirdi.

Son zamanlarda koleksiyonuna öğrencilerin ilgisinin arttığını ifade eden Tatar, genç neslin geçmişi görmesinin önemini vurguladı.