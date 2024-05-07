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Malkara Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından hazırlanan 'Dünden Bugüne Malkara' kitabının tanıtımı yapıldı

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Malkara Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından hazırlanan 'Dünden Bugüne Malkara' kitabının tanıtımı için toplantı düzenlendi. Kitap, ilçenin tarihine katkı sunacak ve damak lezzetlerini yaşatmayı amaçlıyor.

Malkara Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından hazırlanan, ilçenin tarihi ile gastronomisinin anlatıldığı "Dünden Bugüne Malkara" kitabının tanıtımı için toplantı düzenlendi.

Malkara Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk, kitabın ilçenin tarihine katkı sunacağını ve damak lezzetlerinin yaşatılmasını sağlayacağını söyledi.

Hazırlanan kitabın büyük emekler sonucu ortaya çıktığını aktaran Öztürk, "Malkara'mızın zengin tarihini ve kültürünü gözler önüne sunan kitabımızın hazırlanmasında emeği geçen ve destek veren hemşerilerime teşekkür ederim. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanımız Öznur Akyol'a ve Kadın Meclisi üyelerimize çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.

Konuşmaların ardından izleyicilere kitap hakkında bilgiler aktarıldı.

Toplantıya Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Kent Konseyi Başkan Vekili Akgül Öztürk, mahalle muhtarları ve Kent Konseyi üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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