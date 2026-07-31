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Malatya Turgut Özal Üniversitesi "Tercih ve Tanıtım Günleri" başlıyor

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 'Tercih ve Tanıtım Günleri' başlıyor
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinin başlamasıyla birlikte Malatya Turgut Özal Üniversitesi, üniversite adaylarını doğru ve bilinçli tercihler yapmaları konusunda desteklemek amacıyla "Tercih ve Tanıtım Günleri" düzenliyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinin başlamasıyla birlikte Malatya Turgut Özal Üniversitesi, üniversite adaylarını doğru ve bilinçli tercihler yapmaları konusunda desteklemek amacıyla "Tercih ve Tanıtım Günleri" düzenliyor. 3-5 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte aday öğrenciler ve aileleri, üniversiteyi yakından tanıma fırsatı bulacak.

Malatya Park AVM'de düzenlenecek Tercih ve Tanıtım Günleri, her gün 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Etkinlik süresince üniversitenin akademisyenleri ve tercih danışmanları, aday öğrencilerle bire bir görüşerek fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve eğitim programları hakkında kapsamlı bilgi verecek.

Adaylar; eğitim ve uygulamalı öğrenme imkanları, uluslararası fırsatlar, sosyal ve kültürel yaşam, kariyer planlaması ve üniversite hayatına ilişkin merak ettikleri tüm sorulara doğrudan uzmanlardan yanıt alma imkanı bulacak.

Doğru tercih için rehberlik desteği

Tercih sürecinde yalnızca öğrencilerin değil ailelerin de doğru bilgiye ulaşmasını önemseyen Malatya Turgut Özal Üniversitesi, etkinlik kapsamında velilere yönelik bilgilendirmelerde de bulunacak. Böylece aday öğrenciler, ilgi alanları ve kariyer hedefleri doğrultusunda daha bilinçli tercihler yapabilecek.

Üniversite yetkilileri, tercih döneminde üniversite hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen tüm aday öğrencileri ve ailelerini 3-5 Ağustos tarihleri arasında Malatya Park AVM'de düzenlenecek Tercih ve Tanıtım Günleri'ne davet ederek, uzman akademik kadroyla bir araya gelmeye çağırdı. Burada adaylar, Malatya Turgut Özal Üniversitesinin sunduğu eğitim imkanlarını yakından tanıma ve geleceklerini şekillendirecek tercihlerini güvenle yapma fırsatı elde edecekler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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