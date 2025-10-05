Haberler

Malatya Kültür Yolu Festivali Zengin Etkinliklerle Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali, tiyatrodan konserlere, çocuk etkinliklerinden atölyelere kadar geniş bir yelpazede etkinliklerle sürüyor. Festival, 12 Ekim'de sona erecek.

Kültür Yolu Festivali'nin Malatya ayağında, tiyatrolardan sergilere, çocuk etkinliklerinden atölyelere kadar her yaş grubuna hitap eden etkinlikler ilgi görüyor.

Kentte bu yıl ilk kez düzenlenen festival kapsamında, Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu'nda Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından "Anadolu'nun Renkleri" konseri sanatseverlerle buluştu.

Solist Şen Sılay Erman, Işılay Meriç Karataş, Erdi Can Aybaş ve Muhammet Yusuf Yıldız tarafından seslendirilen ve piyanist Onur Altıparmak'ın eşlik ettiği konserde Anadolu türkülerine yer verildi.

Merkezdeki Fahri Kayahan Salonu'nda ise Ubeydullah Sezikli ve Elif Avcı dinleyicileriyle buluştu.

Festival kapsamında "FotoMaraton Malatya" ve "FotoMaraton Çocuk" etkinlikleri de gerçekleştirildi.

Çocuklara özel etkinlikler

Yeşilyurt ilçesinde bulunan 100. Yıl Kent Parkı'nda, çocuklar için atölye çalışmaları, sahne gösterileri, oyun alanları ve tiyatro etkinlikleri düzenlendi.

"Çocuk Köyü", "Özgür Özgülgün ile Tarihe Yolculuk" ve "Rafadan Tayfa" gibi tiyatrolar, çocuk izleyicilerle buluştu.

Birçok etkinliğin yer aldığı festival, 12 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Kültür Sanat
